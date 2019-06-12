Каштру прокоментував своє призначення головним тренером донецького “Шахтаря”

Португальський фахівець Луїш Каштру прокоментував своє призначення головним тренером донецького футбольного клубу “Шахтар”, яке відбулося сьогодні, 12 червня.

Луїш Каштру, зокрема, зазначив, що мав кілька проектів для продовження кар’єри, але одразу обрав “Шахтар”, як тільки отримав від нього пропозицію.

“Це особливий момент для мене. Я дуже зрадів запрошенню “Шахтаря”. У мене в руках було кілька проектів для прийняття рішення. Але як тільки я отримав пропозицію від “Шахтаря”, дивився лише в сторону цього клубу.

Я дійсно досить давно за ним стежив, оскільки португальський тренер Паулу Фонсека працював тут, до того ж раніше ми вже перетиналися з ним в “Порту”. Він один із кращих фахівців нашої країни. Знаю, який футбол демонструє “Шахтар”. Радий, що став частиною клубу”, - цитує Каштру прес-служба ФК “Шахтар”.

Як повідомлялося, донецький футбольний клуб “Шахтар” підписав контракт із новим головним тренером - Луїшем Каштру. Угода із 57-річним португальським фахівцем вступає в силу 12 червня і розрахована на 2 роки.

Відео підписання контракту:

Луїш Каштру всю свою тренерську кар'єру провів у Португалії. Найвищим його досягненням є робота з "Порту" 2014 року, коли Каштру змінив біля керма "драконів" якраз відправленого у відставку за незадовільні результати Паулу Фонсеку. Тоді при Каштру "Порту" провів 16 матчів, в яких здобув 9 перемог при 2 нічиїх і 5 поразках.

Із літа минулого року Каштру очолював "Віторію Гімарайнш". Під його керівництвом команда посіла 5-е місце в чемпіонаті Португалії сезону-2018/19.