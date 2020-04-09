УЄФА може скоротити кількість міст, де пройдуть матчі Євро-2020

Союз європейський футбольних асоціацій (УЄФА) почав обговорення змін формату запланованого на наступне літо чемпіонату Європи.

Як повідомляє британське видання Daily Maill, в УЄФА побоюються, що не всі країни-господарі будуть готові прийняти турнір, перенесений на наступне літо.

Федерації футболу Іспанії та Італії висловили сумніви щодо своєї готовності провести турнір, з огляду на величезну кількість смертей через COVID-19 і втрати для економіки.

Також проблемою можуть стати накладки в розкладі, оскільки багато стадіонів вже мали заплановані на літо 2021 року події.

Євро-2020 мав відбутися в 12-ти містах - Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Санкт-Петербурзі, Будапешті, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Глазго, Більбао і Амстердамі.