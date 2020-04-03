Колишній клуб Михайлюка зробив добірку найкращих кидків українця в сезоні НБА

Колишня команда українського баскетболіста Святослава Михайлюка в NCAA "Канзас Джейхоукс" підготувала добірку його найкращих кидків у нинішньому сезоні НБА.

Наразі захисник збірної України з баскетболу та американського клубу "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк проводить другий сезон у НБА. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

На момент зупинки змагань через пандемію коронавірусу український баскетболіст набирав у середньому за поєдинок 9 очок, робив 1,9 підбирання та 1,9 передачі. Його реалізація триочкових сягала 40,4%.

Svi Mykhailiuk’s shooting highlights

from his 2nd year in the league🔥🔥🔥 pic.twitter.com/fjnDsD7Y0I — Jayhawks In The NBA (@NBA_Jayhawks) April 1, 2020

Як повідомлялося, сезон регулярного чемпіонату НБА призупинили після інформації про зараження коронавірусом одного з баскетболістів.

Хворобу діагностували у центрового “Юти Джаз” Руді Гобера. Останнім поєдинком перед тим, як НБА призупинила змагання через пандемію коронавірусу, став матч “Детройт Пістонс” - “Філадельфія Севенті-Сіксерс” (106:124), в якому захисник збірної України та “Детройта” Святослав Михайлюк відіграв 24 хвилини і набрав 16 очок.

Фото: fbu.ua