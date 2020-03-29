НБА: "Детройт" Михайлюка надасть тренувальну базу для допомоги зараженим коронавірусом
Укрінформ
Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Детройт" запропонував використовувати нову тренувальну базу команди для надання допомоги зараженим коронавірусом.
Це питання знаходиться в процесі обговорення, повідомляє ФБУ.
"Пістонс" пропонують використовувати базу для тестування на вірус, розміщення хворих, а також в якості місця для ночівлі медичних працівників.
Нагадаємо, НБА призупинила сезон через пандемію COVID-19. Нещодавно атакуючий захисник збірної України Святослав Михайлюк, який представляє саме "Детройт Пістонс", повідомив про те що його тест на коронавірус дав негативний результат.