Український гравець НБА Михайлюк отримав негативний результат тесту на коронавірус

Український гравець американського баскетбольного клубу НБА "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Тест на коронавірус зробили гравці та весь штаб клубу після того, як СOVID-19 виявили у форварда "Детройта" Крістіана Вуда. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За словами Святослава Михайлюка, наразі він почуває себе добре і як може підтримує форму у непростих умовах карантину.

"Тест довелося трохи почекати, телефоном набрав лікар команди, сказав, що все окей - тест негативний. У жодного з наших гравців, які здавали тест, не було більше виявлено вірусу. Зараз намагаємося підтримувати форму у домашніх умовах, як можемо. Виконуємо програму тренерів з фізпідготовки дома, виходжу лише ввечері на пробіжки", - зазначив українець.

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Як повідомлялося, сезон регулярного чемпіонату НБА призупинили після інформації про зараження коронавірусом центрового “Юти Джаз” Руді Гобера. Останнім поєдинком перед тим, як НБА призупинила змагання через пандемію коронавірусу, став матч “Детройт Пістонс” - “Філадельфія Севенті-Сіксерс” (106:124), в якому захисник збірної України та “Детройта” Святослав Михайлюк відіграв 24 хвилини і набрав 16 очок.

Фото: ФБУ