«Астон Вілла» оштрафувала свого капітана на £150 тисяч за порушення карантину
Про це повідомляє Independent.
«Капітан «Астон Вілли» Джек Греліш був оштрафований на 150 тисяч фунтів стерлінгів за порушення карантину у Великій Британії, коли поїхав до друзів у суботу вночі», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє газета, 24-річний футболіст поїхав до дому свого друга й колишнього нападника клубу Росса МакКормака, таким чином порушивши британський карантин під час коронавірусу.
Адже згідно з рекомендаціями британського уряду, громадянам дозволяється виходи з дому тільки у разі необхідності, зокрема, для купівлі їжі, медичних причин, у разі неможливості працювати з дому або для фізичних вправ.
Jack Grealish 'crashes his £80,000 Range Rover in 8am smash having spent the night at party' https://t.co/k685gEJ00N pic.twitter.com/c2I6LO0szS— Aston Villa Indy (@IndyVillans) March 30, 2020
Футболіст уже визнав свою провину у соцмережах.
Гроші зі штрафу, які заплатить футболіст, підуть до місцевої благодійної організації University Hospitals Charity.
Зазначається, що за кілька годин до своєї сумнозвісної поїздки до друзів у суботу, сам Греліш закликав усіх залишатися вдома та не виходити без нагальної необхідності на вулицю.
Фото: Visionhaus