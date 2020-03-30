Роналду з дітьми порушив режим карантину у Португалії
Сьогодні, 30 березня, на 18-й день карантиину, зіркового португальського футболіста побачили на вулиці під час прогулянки з дітьми. Про це повідомляє XSPORT.
"Наразі гравець знаходиться на Мадейрі разом із сім'єю. Вранці 30 березня його помітили на прогулянці з дітьми і подругою Джорджиною Родрігес. Кріштіану зрозумів, що його фотографують, чим був явно незадоволений", - йдеться в повідомленні.
Quarantine day 18:— Sheikh Sab ⛹️ (@00900_78601) March 30, 2020
Cristiano Ronaldo 👧🏃 pic.twitter.com/breM7yvhJM
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду та його агент Жорже Мендеш пожертвували понад 1 мільйон євро лікарням в Лісабоні та Порту. На ці гроші придбають ліжка, монітори, вентилятори та інше медичне обладнання.
Крім благодійного внеску, Роналду та його агент продовжать фінансувати три відділення інтенсивної терапії для пацієнтів, які страждають від COVID-19.
Фото: Sportsfinding