Роналду з дітьми порушив режим карантину у Португалії

Нападник італійського футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду порушив режим карантину у Португалії.

Сьогодні, 30 березня, на 18-й день карантиину, зіркового португальського футболіста побачили на вулиці під час прогулянки з дітьми. Про це повідомляє XSPORT.

"Наразі гравець знаходиться на Мадейрі разом із сім'єю. Вранці 30 березня його помітили на прогулянці з дітьми і подругою Джорджиною Родрігес. Кріштіану зрозумів, що його фотографують, чим був явно незадоволений", - йдеться в повідомленні.

Quarantine day 18:

Cristiano Ronaldo 👧🏃 pic.twitter.com/breM7yvhJM — Sheikh Sab ⛹️ (@00900_78601) March 30, 2020

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду та його агент Жорже Мендеш пожертвували понад 1 мільйон євро лікарням в Лісабоні та Порту. На ці гроші придбають ліжка, монітори, вентилятори та інше медичне обладнання.

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Крім благодійного внеску, Роналду та його агент продовжать фінансувати три відділення інтенсивної терапії для пацієнтів, які страждають від COVID-19.

Фото: Sportsfinding