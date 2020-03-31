Іспанська Ла Ліга закриє сезон, якщо він не відновиться до 27 червня - ЗМІ

Футбольні клуби іспанської Ла ліги під час карантину через пандемію коронавірусу обговорюють можливість догравання сезону-2019/20.

Зокрема, як повідомляє видання Marca, клуби назвали найпізнішу дату відновлення чемпіонату – 27 червня. Якщо 27 червня Ла Ліга не відновить змагання, найбільш ймовірно, що дограти сезон стане неможливим.

Вчора стало відомо, що легендарний тенісний турнір на траві, який мав стартувати наприкінці червня, не можуть перенести на осінь. Тому керівництво Вімблдону прийняло рішення про скасування турніру, про що офіційно оголосить 1 квітня. "Якщо вони вже скасовують Вімблдон на цьому етапі, як ми будемо грати в середині травня?", - заявили деякі клуби в Іспанії.

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Нагадаємо, що в Іспанії через пандемію коронавірусу спортивні змагання призупинені на невизначений термін, проте президент Ла Ліги Хав'єр Тебас сподівався на відновлення футбольного чемпіонату в середині травня.

У зв'язку з пандемією коронавірусу майже всі європейські чемпіонати припинені. Також безстроково призупинили Лігу чемпіонів і Лігу Європи УЄФА.