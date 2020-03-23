Німецький футбольний клуб

Німецький футбольний клуб "Вольфсбург" приступив до тренувань попри пандемію

Укрінформ
Попри пандемію коронавірусу футбольний клуб "Вольфсбург" із Німеччини приступив до тренувань. Команда готується до матчів чемпіонату Бундесліги, який має відновитися 2 квітня.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Вольфсбург".

"ФК "Вольфсбург" повертається до тренувань, як і було заплановано, у понеділок, 23 березня, хоча і за особливих умов та дотримання суворих гігієнічних заходів. Починаючи з раннього ранку, головний тренер Олівер Гласнер працюватиме на Volkswagen Arena з невеликими групами з поетапними інтервалами, використовуючи виключно тренажерний зал…", - йдеться в повідомленні.

Директор клубу Йорг Шмадтке у свою чергу зазначив, що команда має підготуватися до матчів Бундесліги, які планують відновити після 2 квітня.

"Хоча це здається нереальним, нам потрібно це взяти до відома і підготуватися", - зазначив Шмадтке.

4 квітня у "Вольфсбурга" запланований матч проти "Баєра".

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Як повідомлялося, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи відновлять свої матчі лише після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавірусу. УЄФА пропонує нові дати закінчення сезону – 31 липня і 31 серпня.

Станом на ранок 23 березня кількість померлих від коронавірусу у всіх країнах світу складає 14703. Найбільше жертв зафіксовано в Італії (5,476) і Китаї (3,270), на третьому місці - Іспанія (1,772). Загальне ж число інфікованих, включаючи і тих, хто вже одужав, становить зараз 339,182 чоловік.

В Україні в даний час зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби (3 з них - летальні).

Фото: imago images

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