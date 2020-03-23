Німецький футбольний клуб "Вольфсбург" приступив до тренувань попри пандемію

Попри пандемію коронавірусу футбольний клуб "Вольфсбург" із Німеччини приступив до тренувань. Команда готується до матчів чемпіонату Бундесліги, який має відновитися 2 квітня.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Вольфсбург".

"ФК "Вольфсбург" повертається до тренувань, як і було заплановано, у понеділок, 23 березня, хоча і за особливих умов та дотримання суворих гігієнічних заходів. Починаючи з раннього ранку, головний тренер Олівер Гласнер працюватиме на Volkswagen Arena з невеликими групами з поетапними інтервалами, використовуючи виключно тренажерний зал…", - йдеться в повідомленні.

Директор клубу Йорг Шмадтке у свою чергу зазначив, що команда має підготуватися до матчів Бундесліги, які планують відновити після 2 квітня.

"Хоча це здається нереальним, нам потрібно це взяти до відома і підготуватися", - зазначив Шмадтке.

4 квітня у "Вольфсбурга" запланований матч проти "Баєра".

Як повідомлялося, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи відновлять свої матчі лише після того, як покращиться ситуація з пандемією коронавірусу. УЄФА пропонує нові дати закінчення сезону – 31 липня і 31 серпня.

Станом на ранок 23 березня кількість померлих від коронавірусу у всіх країнах світу складає 14703. Найбільше жертв зафіксовано в Італії (5,476) і Китаї (3,270), на третьому місці - Іспанія (1,772). Загальне ж число інфікованих, включаючи і тих, хто вже одужав, становить зараз 339,182 чоловік.

В Україні в даний час зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби (3 з них - летальні).

Фото: imago images