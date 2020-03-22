"Динамо" продовжує карантин до 29 березня

Тренерський штаб і керівництво футбольного клубу "Динамо" (Київ) повідомили сьогодні гравцям рішення про подальше дотриманні правил і вимог карантину.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні було вирішено продовжити карантин для всіх команд "Динамо" до наступної неділі, 29 березня 2020 року, повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Гравці підтримуватимуть фізичну форму в індивідуальному порядку за наданою програмою. Керівництво та тренерський штаб "Динамо" очікують від футболістів клубу обов'язкового дотримання правил карантину та виконання персональних тренувань.

Нагадаємо, що в Києві встановлено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Зокрема, в столиці введено обмеження на перебування в продуктових магазинах і аптеках, заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками, а громадський транспорт з понеділка функціонуватиме тільки для співробітників критично важливих об'єктів інфраструктури. Громадянам рекомендується мінімізувати соціальні контакти, не виходити з дому без необхідності і дотримуватися правил гігієни.