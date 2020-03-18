Футболісти київського "Динамо" призупинили тренування

Пресслужба київського "Динамо" у середу оголосила про те, що через пандемію коронавірусу команда припиняє тренувальний процес до 22 березня.

Термін карантину може бути продовжений, зазначає пресслужба.

"Усім гравцям наказано виконувати рекомендації відносно здійснення карантину, а за будь-яких ознак порушення здоров'я треба негайно повідомляти клубним лікарям", - йдеться у повідомленні.

З 18 березня в Україні припинені всі футбольні змагання.

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Що стосується міжнародних турнірів, то, за рішенням УЄФА, Євро-2020 перенесено на 2021 рік. Клубні міжнародні турніри, Ліга чемпіонів та Ліга Європи, попередньо змістили дати чергових стадій, а фінали попередньо перенесені на червень 2020 року.