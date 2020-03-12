Матчі чемпіонату Англії з футболу проходитимуть без глядачів

Поєдинки футбольного чемпіонату Англії проходитимуть без присутності уболівальників на трибунах стадіонів у зв'язку з епідемією коронавирусу.

Проте футбольний сезон не припинять і не перенесуть, повідомляє британське видання The Times.

Футбольні матчі також не транслюватимуть у пабах та барах.

Разом з тим, усі власники абонементів чи квитків на окремі ігри матимуть змогу переглянути поєдинки вдома під час безоплатної для них трансляції.