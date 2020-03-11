Київський міжнародний напівмарафон можуть перенести

Київський напівмарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON 2020, який мав відбутися 4-5 квітня, можуть перенести на другу половину року.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій сьогодні, 11 березня, на сайті організаторів змагання.

“Run Ukraine не розглядає варіант скасування заходу. Київський міжнародний півмарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON буде проведений у 2020 році, але в інші дати, у другій половині року. Наразі організатори проводять перемовини з КМДА стосовно нової дати проведення Київського міжнародного півмарафону. Нову дату 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON 2020 буде анонсовано після погодження її з міською владою, 31 березня 2020 року”, - йдеться у заяві організаторів.

Зазначимо, що у змаганнях планується участь 16 500 бігунів.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про запровадження строком на три тижні карантину в навчальних закладах, а також затвердив низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. КМУ запропонував введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Фото: european-running4all.org