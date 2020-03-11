Через коронавірус скасували Віденський марафон

Віденський міський марафон (Vienna City Marathon), проведення якого планувалося 19 квітня і участь у якому мали взяти понад 45 тис. осіб, скасовано з метою перешкоджання поширенню коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"У світлі транснаціональної кризи у сфері здоров’я та відповідальності перед усіма бігунами, співробітниками та усім населенням ми не можемо не утриматися від проведення Vienna City Marathon", - заявив організатор спортивного заходу Вольфганг Конрад.

Участь у марафоні планували взяти 45 тис. учасників із 130 країн світу, у тому числі 12 тис. осіб із-за кордону.

Водночас, через поширення коронавірусу в Австрії та інших європейських країнах вжито низку жорстких заходів з метою запобігання поширенню інфекції.

"Ми не хочемо потрапити в ситуацію, коли наші учасники можуть заразитися, потрапити під карантин або ж сприяти поширенню вірусу до, під час або після участі у Віденському міському марафоні", - заявили організатори.

Таким чином скасовано як сам забіг на 42 км 19 квітня, так і інші заходи, пов’язані з ним. Рішення оголосити про скасування Віденського марафону організатори вирішили прийняти заздалегідь, щоб дати можливість учасникам, по можливості, скасувати свої бронювання щодо перельоту та ночівлі.

Станом на 11 березня 2020 року, в Австрії зафіксовано 206 випадків зараження коронавірусом Covid-19, один чоловік похилого віку перебуває у важкому стані. Водночас, четверо інфікованих осіб уже одужали. Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Відні (50) та землі Нижня Австрія, яка оточує столицю (45).

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 121 061 випадок зараження вірусом, 66 216 осіб одужали, 4368 людей померло.

Фото: wien.info