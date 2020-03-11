В УЄФА прокоментували чутки про можливе перенесення Євро-2020

У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прокоментували чутки про можливе перенесення чемпіонату Європи-2020 у зв'язку з епідемією коронавірусу.

У пресслужбі УЄФА у коментарі Sport24, зокрема, зазначили, що наразі немає необхідності міняти щось в наявному розкладі турніру, який має стартувати 12 червня у Римі.

“Євро-2020 стартує 12 червня у Римі. УЄФА знаходиться на зв'язку з усіма міжнародними та місцевими владами щодо ситуації з коронавірусом. Наразі немає необхідності міняти щось в наявному розкладі турніру. Це питання знаходитиметься під постійним контролем”, - зазначили у прес-службі УЄФА.

За інформацією Tribuna.com, УЄФА провів термінову нараду з приводу впливу епідемії коронавирусу на проведення Євро-2020. На підставі рекомендацій від Всесвітньої організації охорони здоров'я УЄФА вважає, що міста зможуть прийняти матчі Євро-2020 за наявності необхідної медичної бази для допомоги пацієнтам, зараженим вірусом COVID-19, а також відповідної інфраструктури для взаємодії з десятками тисяч фанатів.

Нагадаємо, що збірна України з футболу наразі готується до матчів Євро-2020, які проходитимуть 12 червня - 12 липня. Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі проти Голландії.

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У рамках підготовки до турніру українські футболісти зіграють декілька товариських матчів, найближчі з яких пройдуть 27 березня (проти Франції) та 31 березня (проти Польщі). Через загрозу поширення коронавірусу ці спаринги проходитимуть при порожніх трибунах.

Як повідомлялося, станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень та інжинирінгу при Університеті Джона Хопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 115 977 осіб. Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 385 осіб. Померли від недуги 4 087 пацієнтів.