Футболісти збірної України зіграють з Польщею при порожніх трибунах

Товариський матч між футбольними збірними України та Польщі 31 березня у Хожуві (Польща) пройде при порожніх трибунах.

Про це повідомив генеральний секретар Польського футбольного Союзу Мачей Савіцкі у Twitter.

“Матчі Польща - Фінляндія у Вроцлаві та Польща - Україна у Хожуві відбудуться без участі громадськості та транслюватимуться по телебаченню (TVP1)”, - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що через загрозу поширення коронавірусу товариський матч Франція — Україна також пройде без глядачів. Він відбудеться на стадіоні “Стад де Франс” 27 березня і розпочнеться о 22.00 за київським часом.

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Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка наразі готуються до матчів Євро-2020, які проходитимуть 12 червня - 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.

Фото: УАФ