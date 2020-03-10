Футболісти збірної України зіграють з Польщею при порожніх трибунах
Про це повідомив генеральний секретар Польського футбольного Союзу Мачей Савіцкі у Twitter.
“Матчі Польща - Фінляндія у Вроцлаві та Польща - Україна у Хожуві відбудуться без участі громадськості та транслюватимуться по телебаченню (TVP1)”, - йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що через загрозу поширення коронавірусу товариський матч Франція — Україна також пройде без глядачів. Він відбудеться на стадіоні “Стад де Франс” 27 березня і розпочнеться о 22.00 за київським часом.
Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка наразі готуються до матчів Євро-2020, які проходитимуть 12 червня - 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.
Фото: УАФ