Матчі Кубка Девіса в Італії та Польщі пройдуть без глядачів

Дві матчеві зустрічі в рамках тенісного командного турніру, які відбудуться 6-7 березня в Італії та Польщі, пройдуть при порожніх трибунах.

Таке рішення прийняли організатори Кубка Девіса, щоб убезпечити гравців та вболівальників від зараження коронавірусом, повідомляє БТУ.

Без глядачів пройдуть матчі кваліфікації Davis Cup Finals Італія — Південна Корея в Кальярі та Польща - Гонконг у Каліші в рамках плей-офф Другої Світової групи.

Як повідомлялося, сьогодні відбулося жеребкування матчу плей-офф Першої Світової групи Україна - Китайський Тайбей, який відбудеться 6 березня у Запоріжжі. Першими на корт Палацу спорту "Юність" вийдуть Сергій Стаховський та Цзен Чжуньсінь.

Під час жеребкування організатори також вжили заходів безпеки, розсадивши всіх учасників і пресу на відстані 1-2 метри один від одного.

Раніше стало відомо, що через епідемію коронавирусу без глядачів також зіграють тенісні збірні Японії та Еквадору в місті Мікі.

Фото: Federtennis