Відбулося жеребкування матчу Кубка Девіса Україна - Китайський Тайбей

У п'ятницю, 6 березня, у Запоріжжі стартує матч Кубка Девіса плей-офф Першої Світової групи між тенісистами України та Китайського Тайбею.

Сьогоднішнє жеребкування визначило, що першими на корт Палацу спорту "Юність" у п'ятницю вийдуть Сергій Стаховський та Цзен Чжуньсінь, повідомляє на сторінці у Facebook пресслужба Федерації тенісу України.

У другому поєдинку п'ятниці зустрінуться Ілля Марченко і У Дунлінь.

На другий ігровий день (7 березня) заплановані такі зустрічі:

Денис Молчанов/Владислав Орлов - Цзен Чжуньсінь/Се Ченпен

Сергій Стаховський - У Дунлінь

Ілля Марченко - Цзен Чжуньсінь.

Збірна-переможець матчу у вересні боротиметься за вихід до кваліфікаціъ Davis Cup Finals-2021 з командами, які програють на відбірковому етапі Світової групи сезону-2020.