Кубок Девіса: збірна України у Запоріжжі готується до матчу проти Китайського Тайбею

Чоловіча збірна України з тенісу розпочала тренування до матчу Кубка Девіса проти команди Китайського Тайбею, який відбудеться 6-7 березня в Запоріжжі.

Тренування українських тенісистів проходить у Палаці Спорту “Юність”, повідомляє пресслужба ФТУ у Facebook.

У складі збірної України до матчу проти команди з Тайваню готуються: Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов, Віталій Сачко.

Збірна України у Запоріжжі готується до матчу проти Китайського Тайбею / Фото: ФТУ

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Як повідомлялося, національна збірна України бере участь у розіграші Кубка Девіса з 1993 року. За 27 сезонів виступів у головному командному турнірі планети з тенісу команда провела 67 матчів, у 37 з яких здобула перемоги.