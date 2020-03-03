Кубок Девіса: збірна України у Запоріжжі готується до матчу проти Китайського Тайбею
Фото
Укрінформ
Чоловіча збірна України з тенісу розпочала тренування до матчу Кубка Девіса проти команди Китайського Тайбею, який відбудеться 6-7 березня в Запоріжжі.
Тренування українських тенісистів проходить у Палаці Спорту “Юність”, повідомляє пресслужба ФТУ у Facebook.
У складі збірної України до матчу проти команди з Тайваню готуються: Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов, Віталій Сачко.
Збірна України у Запоріжжі готується до матчу проти Китайського Тайбею / Фото: ФТУ
Як повідомлялося, національна збірна України бере участь у розіграші Кубка Девіса з 1993 року. За 27 сезонів виступів у головному командному турнірі планети з тенісу команда провела 67 матчів, у 37 з яких здобула перемоги.