Найкращий тенісист України розповів про мотивацію на Кубку Девіса

Найкращий тенісист України розповів про мотивацію на Кубку Девіса

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Укрінформ
Перша “ракетка” України Сергій Стаховський розповів про підготовку до Кубка Девіса, матчі якого пройдуть у березні в Запоріжжі.

Сергій Стаховський під час спілкування з журналістами, зокрема, зазначив, що головною мотивацією для нього є командна перемога.

"Для мене емоційно грати його легше, я розумію, що це відповідальність, і вболівальники, і команда. За команду грати якось легше: є з ким поділитися емоціями під час матчу, є на кого подивитися.

Мені 34 роки, я вже пройшов всі рівні цього тенісу, грав на найвищому рівні, на середньому і зараз складно себе мотивувати виходити на матчі, які мені нічого не дають. Як з фінансової точки зору, так і з рейтингової, лише якщо не вигравати весь турнір. Мені складно себе мотивувати, але в Кубку Девіса ти розумієш, що граєш за команду.

Серія з 5 перемог? У мене особистих планів немає. У мене один план - щоб команда перемогла. У нашому процесі командному це найголовніше.

Я б не хотів бути рекордсменом, але життя мене поставило в цю ситуацію. Поки що немає молодих гравців, які нас змінять, але, сподіваюся, що в найближчому майбутньому вони з'являться", - цитує Стаховського XSPORT.

Нагадаємо, лідери чоловічої збірної України з тенісу наразі готуються до майбутнього матчу Кубка Девіса з командою з Тайваню, який відбудеться в Запоріжжі 6 та 7 березня. 

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Національна збірна України бере участь у розіграші Кубка Девіса з 1993 року. За 27 сезонів виступів у головному командному турнірі планети з тенісу команда провела 67 матчів, у 37 з яких здобула перемоги.

Фото: ФТУ

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