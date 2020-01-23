Стаховський програв у третьому колі турніру ATP в Ренні

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг у четвер вийти до чвертьфіналу челленджера ATP із призовим фондом 46 тис 600 євро в Ренні (Франція).

У матчі третього раунду киянин поступився німецькому тенісисту Тобіасу Камке (248) - 2:6 , 1:6, повідомляє Укрінформ. Суперники провели на корті 1 годину 1 хвилину хвилин. Киянин (153-та "ракетка світу) був посіяний на турнірі під першим номером і вступив у боротьбу із другого кола. Читайте також: Стаховський вийшов до третього кола турніру ATP в Ренні У чвертьфіналі Кемке зустріненться з переможцем протистоячння Роберто Ортега-Ольмедо (Іспанія, 242) - Еван Фернесс (Франція, 498).