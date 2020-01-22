Стаховський вийшов до третього кола турніру ATP в Ренні
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський успішно стартував на челленджері ATP із призовим фондом 46 тис 600 євро в Ренні (Франція)
У матчі другого раунду українець переграв хорвата Ніно Сердарушича (294) - 7:6 (7:3), 6:4, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 50 хвилин.
Киянин (153-та "ракетка світу) посіяний на турнірі під першим номером і вступив у боротьбу із другого кола.
Наступним суперником Стаховського стане німецький тенісист Тобіас Камке (248).
Фото: tennisua.