Стаховський вийшов до третього кола турніру ATP в Ренні

Стаховський вийшов до третього кола турніру ATP в Ренні

Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський успішно стартував на челленджері ATP із призовим фондом 46 тис 600 євро в Ренні (Франція)

У матчі другого раунду українець переграв хорвата Ніно Сердарушича (294) - 7:6 (7:3), 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 50 хвилин.

Киянин (153-та "ракетка світу) посіяний на турнірі під першим номером і вступив у боротьбу із другого кола.

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Наступним суперником Стаховського стане німецький тенісист Тобіас Камке (248).

Фото: tennisua.

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