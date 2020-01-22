Возняцькі: Спочатку не знала, що робити на корті з Ястремською

У поєдинку 2-го кола Australian Open українська тенісистка Даяна Ястремська програла Каролін Возняцькі з Данії, хоча завдала суперниці чимало проблем.

29-річна данська тенісистка польського походження зізналася, що на початку першого сету вона не знала, що робити з 19-річною суперницею, повідомляє офіційний сайт WTA.

"Ястремська прозпочала матч дуже потужно. Літала по корту, сильно пробивала, була наполегливою. Я не знала, що з нею робити. Але потім вона стала робити помилку за помилкою, і я повернулася до гри. На старті в мене не було необхідного почуття ритму. У суперниці виходило все, а в мене - нічого. Я думала, що не зможу продовжувати, але у підсумку вистояла", - заявила Возняцькі.

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Додамо, що раніше датська спортсменка повідломила, що після Відкритого чемпіонату Австралії-2020 має намір завершити тенісну кар'єру.