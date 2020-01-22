Ястремська програла Возняцкі у другому колі Australian Open

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська не змогла пробитися до третього кола першого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні.

У матчі другого раунду Australian Open посіяна під 23-м номером Ястремська поступилася експершій "ракетці" світу Каролін Возняцкі з Данії - 5:7, 5:7, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 2 години.

По ходу першого сету Ястремська впевнено вела в рахунку (5:1), проте потім програла шість геймів поспіль. Зі старту другої партії українка також лідирувала (3:0), але в підсумку зберегти відрив не зуміла.

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Ястремська продовжить виступ в Мельбурні у парному розряді. У першому колі Даяна та угорка Фанні Штоллар зіграють з восьмими "ракетками" турніру чешкою ​​Кветою Пешке і Демі Схюрс з Голландії.

Відкритий чемпіонат Австралії триватиме до 2 лютого.