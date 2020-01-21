Світоліна обіграла британку Бултер у першому раунді Australian Open

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна вийшла до другого кола першого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні із призовим фондом $49,5 млн.

У стартовому матчі посіяна під 5-м номером Світоліна здобула перемогу над Кеті Бултер з Великої Британії - 6:4, 7:5, повідомляє Укрінформ. Тенісистки провели на корті 1 годину 25 хвилин. Путівку до третього раунду Australian Open Світоліна розіграє з американкою Лорен Девіс, яка завдала поразки Лейлі Енні Фернандес з Канади - 6:4, 6:2. Читайте також: Ястремська розгромила словенку Юван і вийшла до другого кола Australian Open Відкритий чемпіонат Австралії триватиме до 2 лютого.