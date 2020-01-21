Ястремська розгромила словенку Юван і вийшла до другого кола Australian Open

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська впевнено стартувала на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні.

У першому колі Australian Open посіяна під 23-м номером Ястремська за 55 хвилин завдала поразки словенці Кайї Юван - 6:1, 6:1, повідомляє Укрінформ.

За вихід до третього кола змагань Ястремська зустрінеться з експершою "ракеткою" світу Каролін Возняцкі з Данії, яка у свою чергу взяла гору над американкою Крісті Ан - 6:1, 6:3.

Читайте також: Цуренко у трьох сетах поступилася Барті на старті Australian Open

Australian Open пройде до 2 лютого.