Цуренко у трьох сетах поступилася Барті на старті Australian Open

Цуренко у трьох сетах поступилася Барті на старті Australian Open

Укрінформ
Українська тенісистка Леся Цуренко (№120 WTA) програла першій "ракетці" світу австралійці Ешлі Барті у першому колі Australian Open-2020 із призовим фондом 49 млн 564 тис 735 дол.

Результат поєдинку 7:5, 1:6, 1:6, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 38 хвилин.

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У другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Барті зустрінеться із переможницею матчу Полона Герцог (Словенія, 48) - Ребекка Петерсон (Швеція, 44).

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