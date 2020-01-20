Цуренко у трьох сетах поступилася Барті на старті Australian Open
Укрінформ
Українська тенісистка Леся Цуренко (№120 WTA) програла першій "ракетці" світу австралійці Ешлі Барті у першому колі Australian Open-2020 із призовим фондом 49 млн 564 тис 735 дол.
Результат поєдинку 7:5, 1:6, 1:6, повідомляє Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 38 хвилин.
У другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Барті зустрінеться із переможницею матчу Полона Герцог (Словенія, 48) - Ребекка Петерсон (Швеція, 44).