Надія Кіченок встановила особистий рекорд парного рейтингу WTA
Укрінформ
Українська тенісистка Надія Кіченок встановила нове особисте досягнення у парному світовому рейтингу.
В поновленому списку Жіночої тенісної асоціації у парному розряді українка посідає 32-е місце, повідомляє Укрінформ.
Цікаво, що Надія посунула з цієї позиції свою сестру Людмилу, яка тепер йде 33-ю.
Минулого тижня Надія Кіченок разом із представницею Індії Санею Мірзою стала переможницею турніру WTA Hobart International у Гобарті (Австралія), перемігши у фіналі сильний китайський дует Пен Шуай/Чжан Шуай - 6:4, 6:4.
У чоловічому парному рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів серед українців найвище місце (83-є) посідає киянин Денис Молчанов.