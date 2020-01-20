Надія Кіченок встановила особистий рекорд парного рейтингу WTA

Українська тенісистка Надія Кіченок встановила нове особисте досягнення у парному світовому рейтингу.

В поновленому списку Жіночої тенісної асоціації у парному розряді українка посідає 32-е місце, повідомляє Укрінформ.

Цікаво, що Надія посунула з цієї позиції свою сестру Людмилу, яка тепер йде 33-ю.

Минулого тижня Надія Кіченок разом із представницею Індії Санею Мірзою стала переможницею турніру WTA Hobart International у Гобарті (Австралія), перемігши у фіналі сильний китайський дует Пен Шуай/Чжан Шуай - 6:4, 6:4.

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У чоловічому парному рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів серед українців найвище місце (83-є) посідає киянин Денис Молчанов.