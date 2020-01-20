Ястремська вперше піднялася на 21 місце в рейтингу WTA

Українка Даяна Ястремська на три позиції покращила своє становище в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і вперше стала 21-ю "ракеткою" світу.

Еліна Світоліна станом на 20 січня зберегла 5-е місце в списку, повідомляє Укрінформ. Третя представниця України в першій сотні світового рейтингу Катерина Козлова піднялася на 8 рядків і тепер - 83-тя. Читайте також: У Мельбурні сьогодні розпочинається Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу На вершині рейтингу WTA - австралійка Ешлі Барті. Другою йде чешка Кароліна Плішкова, далі - румунка Сімона Халеп і японка Наомі Осака.