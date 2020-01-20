У Мельбурні сьогодні розпочинається Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу

Перший в сезоні турнір серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу пройде в Мельбурні з 20 січня по 2 лютого.

Україну на Australian Open представлятимуть вісім тенісистів, повідомляє Укрінформ.

У жіночому одиночному розряді в перший день змагань Даяна Ястремська (23-й номер "посіву") зустрінеться зі словенкою Каєю Юван, а Леся Цуренко протистоятиме першій "ракетці" світу австралійці Ешлі Барті.

21 січня посіяна під 5-м номером Еліна Світоліна зійдеться з британкою Кеті Балтер, а Катерина Бондаренко та Катерина Козлова зіграють з австралійками Аріною Родіоновою та Прісциллою Хон відповідно.

У чоловічому парному розряді Australian Open Денис Молчанов в тандемі з Раду Алботом з Молдови в першому колі зустрінуться з американським дуетом Сем Куеррі - Стів Джонсон.

У жінок Катерина Бондаренко і сербка Олександра Крунич на старті турніру зійдуться з хорватсько-сербською парою Дарья Юрак - Ніна Стоянович, Даяна Ястремська та Фанні Штоллар з Угорщини зіграють з восьмими "ракетками" турніру чешкою ​​Кветою Пешке і Демі Схюрс з Голландії. Катерина Козлова і Магда Лінетт з Польщі зустрінуться з американсько-польської парою Даніель Коллінс - Алісія Росольска.

Людмила Кіченок і китаянка Ян Чжаосюань отримали 14-й номер посіву і в першому раунді протистоятимуть власницям wild card Медісон Інгліс і Кайлі Макфі з Австралії.

Українсько-індійський дует Надія Кіченок - Санія Мірза розпочне виступ у Мельбурні матчем проти китаянок Хань Сіньюнь і Чжу Лінь.

Нагадаємо, торік в Австралії чемпіонські титули в одиночних розрядах здобули серб Новак Джокович та японка Наомі Осака.