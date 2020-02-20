У Сумах стартував зимовий чемпіонат України з легкої атлетики

20 лютого у Сумах розпочався чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На ці змагання, які проходитимуть з 20 по 22 лютого, традиційно приїхали найсильніші легкоатлети України. Зокрема, у секторі для стрибків у висоту за перемогу змагатимуться чотири спортсмени з першої топ-десятки сезону. Тож боротьба за медалі очікується дуже напруженою. Що стосується спортсменів Сумщини, то їх на змагання заявлено найбільше – 58», - розповів голова оргкомітету змагань, заступник голови Сумської облдержадміністрації Іван Боршош.

Всього на чемпіонаті, змагання якого традиційно проходять у легкоатлетичному манежі Сумського держуніверситету, буде розіграно 31 комплект медалей.

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Змагання у Сумах мали стати відбірковими для участі українських спортсменів у чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, який мав відбутися у березні у китайському місті Нанкін. Однак через поширення епідемії коронавірусу їх проведення відтермінували на рік, оскільки організатори відмовилися від пропозицій перенести світову першість в іншу країну.

Фото: flaso.sumy.ua