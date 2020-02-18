У Миколаєві розпочався чемпіонат України з боротьби серед спортсменів із вадами слуху

У Миколаєві розпочався чемпіонат України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху. В ньому беруть участь 65 спортсменів із різних областей України.

Про це повідомляє управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації у Facebook.

«18 лютого у Миколаєві на базі КДЮСШ №1 відбулось відкриття чемпіонату України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху. У змаганнях беруть участь близько 65 спортсменів з Миколаївської, Вінницької, Тернопільської, Сумської, Одеської, Херсонської та інших областей України», - йдеться у повідомленні.

У перший день змагань миколаївські спортсмени здобули 6 медалей, серед яких 1 золота та 5 срібних.

У Миколаєві розпочався чемпіонат України з боротьби серед спортсменів з вадами слуху / Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації

Директор КДЮСШ №1 Костянтин Васильєв зазначив, що за результатами цих змагань буде сформована збірна команда України для участі у чемпіонаті світу.

Змагання проходитимуть протягом трьох днів: з 18 по 20 лютого.