Українська легкоатлетка Ляхова виборола “золото” змагань у Франції
Укрінформ
Українка Ольга Ляхова стала переможницею міжнародного легкоатлетичного турніру Валь-д’Уаз в Обонні (Франція).
Ольга Ляхова здобула “золото” змагань у Франції на дистанції 800 метрів, яку вона подолала за 2.03,91 хв. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.
Змагання в Обонні стали для української спортсменки другими у Франції за останній тиждень. 14 лютого вона посіла 4 місце на турнірі у Валь-де-Рей із результатом 2.04,28 хв.
Бронзову нагороду у стрибках у висоту з результатом 1,88 м виборола Аліна Шух.
Ганна Чубковцова показал третій результат (8,45 с) на дистанції 60 м з бар’єрами.
Яна Качур фінішувала четвертою у забігу на 60 м (7,65 с ).
Фото: Instagram