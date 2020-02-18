Українська легкоатлетка Ляхова виборола “золото” змагань у Франції

Українка Ольга Ляхова стала переможницею міжнародного легкоатлетичного турніру Валь-д’Уаз в Обонні (Франція).

Ольга Ляхова здобула “золото” змагань у Франції на дистанції 800 метрів, яку вона подолала за 2.03,91 хв. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Змагання в Обонні стали для української спортсменки другими у Франції за останній тиждень. 14 лютого вона посіла 4 місце на турнірі у Валь-де-Рей із результатом 2.04,28 хв.

Бронзову нагороду у стрибках у висоту з результатом 1,88 м виборола Аліна Шух.

Читайте також: Магучіх і Кохана визнали найкращими легкоатлетами України 2019 року

Ганна Чубковцова показал третій результат (8,45 с) на дистанції 60 м з бар’єрами.

Яна Качур фінішувала четвертою у забігу на 60 м (7,65 с ).

Фото: Instagram