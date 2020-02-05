Магучіх і Кохана визнали найкращими легкоатлетами України 2019 року

Легка атлетика України шляхом голосування визначила переможців у восьми номінаціях за підсумками 2019 року.

Ярослава Магучіх і Михайло Кохан перемогли відразу у двох номінаціях: “Найкращий легкоатлет/легкоатлетка року” і “Зірка, яка сходить”. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Ярослава Магучіх минулого року стала срібною медалісткою чемпіонату світу (2,04 м – рекорд світу та Європи U-20, рекорд України U-20 та U-23, Доха, Катар); наймолодшою в історії медалісткою чемпіонатів світу; наймолодшою в історії переможницею етапів “Діамантової ліги” (1,96 м, Доха, Катар); наймолодшою легкоатлеткою світу, яка подолала висоту 2,00 м (“Діамантова ліга”, Стенфорд, США, третє місце); переможницею чемпіонату Європи U-20 (1,92 м, Бурос, Швеція); встановила рекорд України U-20 у приміщенні (1,99 м, Густопече, Чехія) і є другою у світовому топ-листі сезону (2,04 м).

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Михайло Кохан є переможцем Кубка Європи з метань у віковій категорії U-23 (76,68 м, Шаморин, Словаччина) та срібним призером у командному заліку; переможцем чемпіонату Європи U-20 з юніорським рекордом континенту (84,73 м – вага молота 6 кг, Бурос, Швеція); у світовому топ-листі сезону він посідає 15 місце (77,39 м).

Найкращим тренером року названа Тетяна Степанова - особиста наставниця Ярослави Магучіх.

Найкраща команда року - жіноча естафетна команда 4х400 метрів: Катерина Климюк, Тетяна Мельник, Ольга Ляхова, Анна Рижикова.

Найкращі легкоатлети року у категорії “Мастерс” - Сергій Гаврась і Світлана Сорочук.

Участь у голосуванні брали вболівальники, експерти (Рада ФЛАУ) і представники ЗМІ. Голоси кожної з категорій враховувалися як третина від усіх голосів.

Фото: dv-gazeta.info