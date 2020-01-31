Українка Магучіх встановила новий світовий рекорд

Українська легкоатлетка перемогла на турнірі в Карлсруе з результатом 2.02 м.

18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд U-20 в приміщенні на турнірі в Карлсруе (Німеччина), повідомляє Укрінформ.

Українка стрибнула на 2.02 м і стала переможцем турніру в Карлсруе. Друге місце посіла інша українська легкоатлетка Юлія Левченко. Її результат 1.99 м.

Крім молодіжного світового рекорду, Ярослава також оновила рекорд України в приміщенні. Попередній рекорд належав їй і Віті Паламар.

Ще одним переможцем турніру в Карлсруе стала українка Марина Бех-Романчук, яка з результатом 6.92 м виграла змагання зі стрибків у довжину. У чоловіків українець Владислав Мазур з результатом 7.84 м посів друге місце.

Представниці України в бігу на 400 м Тетяна Мельник (52.96) і Анастасія Бризгіна (54.97) фінішували другою і третьою відповідно.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх на Меморіалі Дем'янюка у Львові повторила рекорд України в приміщенні – 2.01 м.