Магучіх завоювала "золото" турніру Springer-Meeting у Німеччині

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх і Юлія Левченко стали фаворитками міжнародних змагань Springer-Meeting.

18-й турнір Springer-Meeting, до програми якого традиційно увійшли стрибки у висоту серед жінок і стрибки з жердиною серед чоловіків, відбувся у Коттбусі (Німеччина) 29 січня, а українські легкоатлетки розділили між собою 1 та 2 місця. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Ярослава Магучіх підкорила 1,98 м і виборола “золото” змагань. Юлія Левченко з результатом 1,96 м стала срібною призеркою.

Вже у статусі переможниці володарка юніорського рекорду Ярослава Магучіх спробувала сили на висоті 2,02 м, які, за умови успіху, стали б новим рекордом України у приміщенні та світовим рекордом U-20 у приміщенні. Проте цього разу планка не встояла.

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Вчора повідомлялося, що Європейська легка атлетика (European Athletics, ЕА) ратифікувала юніорський рекорд Ярослави Магучіх. Рекорд Європи зі стрибків у висоту у категорії U-20 Ярослава Магучіх встановила на чемпіонаті світу у Досі (Катар).

30 вересня 2019 року 18-річна українська спортсменка взяла висоту 2,04 м, яка принесла їй срібну медаль чемпіонату світу, а також стала світовим юніорським рекордом.

Фото: Xsport