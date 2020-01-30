European Athletics відклала на рік чемпіонат світу через коронавірус

Коронавірус став причиною чергового перенесення спортивних змагань у Китаї.

Всесвітня легка атлетика (European Athletics) перенесла чемпіонат світу у приміщенні, який мав відбутися у Нанкіні 13-15 березня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Причиною такого рішення стала епідемія нового коронавірусу у Китаї.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні переноситься на березень 2021 року.

“Ми вирішили не скасовувати цей чемпіонат, оскільки багато легкоатлетів хотіли б, щоб ця подія відбулася. Тому зараз ми працюватимемо зі спортсменами, партнерами і організаційним комітетом Нанкіна над визначенням дати у 2021 році”, - йдеться у заяві EA.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні, як і чемпіонат Європи у приміщенні, проводяться один раз на два роки.

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Раніше Міжнародна тенісна федерація (ITF) через спалах і продовження поширення нового коронавірусу прийняла рішення перенести зональний турнір Кубка Федерації у Першій групі Азія/Океанія, запланований 4-8 лютого в Дунгуані (Китай). Нове місце проведення наразі залишається невизначеним. Також Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) скасувала змагання етапу Кубка світу з гірськолижного спорту, який мав пройти 15-16 лютого в Яньцині.

Фото: worldathletics.org