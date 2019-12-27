“Райо Вальєкано” покарали штрафом за образу Зозулі фанатами клубу

Іспанський футбольний клуб “Райо Вальєкано” отримав покарання за образи з боку своїх фанатів на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі.

Мадридський клуб має сплатити штраф у розмірі 18 тисяч євро, а також провести наступні два домашні матчі при частково закритих трибунах. Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на іспанські ЗМІ.

Крім того, другий тайм матчу між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" дограють, але без глядачів.

Раніше посол України в Королівстві Іспанія Анатолій Щерба зазначив, що клуб “Райо Вальєкано”, фанати-ультрас якого ображали Романа Зозулю, понесе покарання навіть у разі, якщо він не буде позиватися.

‏Як повідомлялося, матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між “Райо Вальєкано” і “Альбасете”, який проходив 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло “Зозуля - нацист”. Через це “Альбасете” відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

Роман Зозуля розповів, що причиною конфлікту є деякі фанати “Райо Вальєкано”, які воювали проти України на Донбасі.

Фото: albacetebalompie.es