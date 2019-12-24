Посол запевняє, що іспанський клуб покарають за образу Зозулі фанатами

Клуб «Райо Вальєкано», фанати-ульрас якого ображали українського футболіста з клубу «Альбасете» Романа Зозулю, понесе покарання навіть у разі, якщо він не буде позиватися.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол України в Королівстві Іспанія Анатолій Щерба.

«Покарання буде. Передусім, для клубу», - сказав він.

За його словами, дисциплінарна комісія, яка складається з представників як національної федерації футболу, так і LaLiga, застосує санкції до цього клубу. Зокрема, якщо будуть догравати другий тайм цього матчу, який були зупинено через поведінку ультрас, то це відбудеться при порожніх трибунах.

Щерба зазначив, що минулого тижня провів зустріч у штаб-квартирі Футбольної ліги в Мадриді, в ході якої іспанська сторона засвідчила повну підтримку Зозулі та запевнила, що до клубу «Райо Вальєкано» можуть бути застосовані також фінансові санкції. Окрім того, посол також планує зустрітися з керівництвом державного секретаріату Іспанії у справах спорту та Королівської футбольної федерації Іспанії щодо обговорення цієї ситуації.

Сам Зозуля, за словами посла, на пресконференції минулого тижня заявив, що безпідставні звинувачення проти нього висуваються тими, хто брав участь у війні на Донбасі проти України.

Щерба повідомив, що загалом же реакція на підтримку Зозулі в Іспанії була дуже швидкою. Свою підтримку українському футболісту висловили офіційні структури, обидва клуби та абсолютна більшість іспанців.

Він зауважив, що це не перша подібна провокація.

"Майже 3 роки тому, коли Роман у січні 2017 року перейшов саме до цього клубу, «Райо Вальєкано», відбувся подібний інцидент. Тоді так само частина вболівальників, так званих «Буканерос» – ультрас «Райо Вальєкано», висловились проти того, щоб Роман грав у цій команді. Вже у лютому він прийняв рішення скасувати контракт про перехід до цього клубу.Тоді так само відповідні іспанські футбольні організації та Вища рада спорту Іспанії висловили йому свою підтримку. В тому числі йшлося про те, що Роман міг би обстоювати свої інтереси й у відповідному судовому процесі. Але він, наскільки я знаю, вирішив цього не робити. У квітні цього року Роман повідомив, що разом із юристами футбольного клубу «Альбасете» планує позиватися до іспанського політика – лідера партії «Подемос» Пабло Іглесіаса, який в одному з інтерв’ю фактично назвав нашого футболіста неонацистом", - зазначив Щерба.

Як повідомлялося, матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між “Райо Вальєкано” і “Альбасете”, який проходив 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали вигукувати на адресу українця образи, основною тематикою яких стало гасло “Зозуля — нацист”. Через це “Альбасете” відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко зазначив, що образи на адресу українського футболіста мають стати об’єктом розслідування з боку іспанської поліції.

Підтримав Зозулю і Президент України Володимир Зеленський.