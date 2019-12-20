Зозуля розкрив причини конфлікту: фанати “Райо” воювали проти України на Донбасі

Український нападник іспанського футбольного клубу “Альбасете” Роман Зозуля розкрив причини конфлікту з уболівальниками “Райо Вальєкано”.

Роман Зозуля, зокрема, зазначив, що деякі фанати “Райо Вальєкано” воювали проти України на Донбасі, а він допомагає своїй армії, і це є злочином для них.

“Все почалося, коли я підписав контракт із “Райо”. Ультрас “Райо” заявили, що я нацист. Причина? Тому що я допомагаю своїй армії. В цей час шестеро фанатів “Райо” воювали проти України на Донбасі. Вони не змінять своєї думки ніколи.

Я футболіст і патріот своєї країни. Все, що говорять про мене, мовляв, я нацист - це неправда. Я вдячний всьому українському народу за підтримку, вдячний кожному, хто підтримав мене в цьому конфлікті. Точно такі ж теплі слова я хочу сказати і про Іспанію - тут мій другий дім, і я радий, що можу отримати підтримку від жителів цієї країни.

Я втомився чути такі образи - ми з керівництвом клубу прийняли рішення йти до кінця. Моя сім'я також мене підтримала в цьому починанні. Коли дочка запитала у мене, що таке "нацизм", я не знав, що їй відповісти”, - передає слова Зозулі Sport Arena.

‏Нагадаємо, матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між “Райо Вальєкано” і “Альбасете”, який проходив 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло “Зозуля - нацист”. Через це “Альбасете” відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

Президент “Райо Вальєкано” звернувся до поліції, аби та відшукала фанатів, які цькували українського нападника. Після цього ультрас іспанського футбольного клубу “Райо Вальєкано” напали на президента свого клубу.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко дав оцінку цьому інциденту, де зазначив, що образи, які лунали на адресу українського футболіста, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції.

Фото: dynamo.kiev.ua