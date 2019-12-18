Фанати “Райо Вальєкано” напали на президента клубу за його підтримку Зозулі

Ультрас іспанського футбольного клубу “Райо Вальєкано” напали на президента клубу після того, як він висловився на підтримку українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі.

30 представників футбольних фанатів оточили автомобіль Рауля Мартіна Преси і розбили його, супроводжуючи свої дії образами на адресу президента клубу. Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на іспанські ЗМІ.

Відзначається, що Преса не постраждав, проте звернувся до поліції для встановлення осіб уболівальників.

‏Як повідомлялося, матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між “Райо Вальєкано” і “Альбасете”, який проходив 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло “Зозуля - нацист”. Через це “Альбасете” відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

Президент “Райо Вальєкано” звернувся до поліції, аби та відшукала фанатів, які цькували українського нападника.

"Поліція повинна їх знайти, тому що в них є камери, і вони можуть ідентифікувати тих божевільних, які ображали хлопця", - передає слова Преси Ua-football.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко дав оцінку цьому інциденту, де зазначив, що образи, які лунали на адресу українського футболіста, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції.

Фото: ua-football