Президент УАФ Андрій Павелко дав оцінку інциденту з Зозулею в Іспанії

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко дав оцінку інциденту, який відбувся вчора з українським футболістом Романом Зозулею під час матчу іспанської Сегунди проти “Райо Вальєкано”.

Андрій Павелко, зокрема, у своєму Facebook зазначив, що образи, які лунали на адресу українського футболіста, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції.

“Ксенофобія, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і грубе хуліганство! Інакше не можна назвати те, що відбулося в Іспанії під час поєдинку ФК “Райо Вальєкано” проти клубу “Альбасете”, за який виступає наш Роман Зозуля. Образи, які лунали на адресу нашого співвітчизника і відданого патріота України, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції.

Щиро вдячний арбітру матчу, який прийняв рішення не продовжувати поєдинок, клубу "Альбасете" за підтримку Романа і керівництву Ла Ліги, яка вже засудила поведінку вболівальників “Райо Вальєкано”. Ксенофобії, расизму та іншим проявам нетерпимості не місце на трибунах, як і будь де. Романе, Українська асоціація футболу і вся Україна підтримують тебе. Слава Україні”, - написав Павелко.

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Нагадаємо, матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між “Райо Вальєкано” і “Альбасете”, який проходив 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали в зв'язку з образами на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло “Зозуля - нацист”. Через це “Альбасете” відмовився виходити на другий тайм зустрічі.