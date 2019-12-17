Провокації проти Зозулі як приватний випадок і як прогноз на Євро-2020

Хто і що стоїть за атакою на одного з гравців української збірної

Історія навколо «праворадикальних поглядів» українського футболіста Романа Зозулі, який грає в Іспанії, пішла на новий виток. Що дуже кепсько. Це як поганий сон, який ніяк не закінчиться. І мабуть, у цьому випадку треба вживати більш серйозних заходів, ніж ахати і охати з приводу чергової несправедливості, що розгортається навколо. Тим більше, що попереду нас, нашу збірну і уболівальників чекає Євро-2020.

НЕДОГРАНИЙ МАТЧ І ПІДТРИМКА ЗОЗУЛІ

Насамперед нагадаємо, що, власне, сталося. 15 грудня, в неділю, проходив поєдинок 20-го туру іспанської Сегунди (друга футбольна ліга) між командами «Райо Вальєкано» (Мадрид) і «Альбасете Баломпьє» (Альбасете). Під час першого тайму вболівальники «Райо Вальєкано» почали скандувати образливі гасла на адресу українського футболіста, з яких найбільш різким було «Зозуля – ...ий нацист». Ініціаторами цькування гравця стало радикальне фанатське угруповання Bukaneros, затяті ліваки.

Фото: AS.com

Хосе Антоніо Лопес Тока призупинив матч на кілька хвилин. А диктор на стадіоні оголосив, що гру перервуть, якщо таке скандування не припиниться. Але перший тайм команди все ж таки дограли. Початок другого тайму затримався на 40 хвилин. І після перерви команда «Альбасете», за яку грає Зозуля, відмовилася виходити на поле. Це рішення підтримали гравці «Райо Вальєкано», і зрештою суддя матчу вирішив завершити зустріч. Футбольна влада Іспанії у своїй спеціальній заяві підтримала рішення арбітра: «Ми продовжуємо працювати над викоріненням насильства, расизму та ксенофобії в іспанському професійному футболі». (Треба підкреслити, що ця заява – на підтримку українського гравця, якого цькують, а не проти нього).

Щодо реакції Романа Зозулі інформація суперечлива. Судячи з кадрів поєдинку, він реагував на неадекватну поведінку фанатів спокійно. Однак віцепрезидент «Альбасете» Віктор Варела згодом розповів журналістам, що футболіст був пригнічений і під час перерви у роздягальні не зміг стримати сліз.

Катерина Зеленко / Фото: Twitter MFA of Ukraine

Українське керівництво оперативно відреагувало, рішуче висловилося на підтримку гравця нашої збірної. Так, вже опівдні понеділка ситуацію прокоментувала прессекретарка МЗС України Катерина Зеленко: «Ганебні образи з боку так званих уболівальників є не лише надуманими і безпідставними, але і співзвучними зі штампами російської пропаганди». Трохи пізніше з'явився допис у фейсбучному акаунті президента України Володимира Зеленського: «Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна! Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!».

ПОЧАТОК ІСТОРІЇ – У 2016 РОЦІ

А тепер давайте уважніше вдивимося в історію. З медіа в медіа, завдяки копіпастам, вона гуляє у такому вигляді, що конфлікт розпочався у 2017 році, коли українець перейшов у мадридський клуб в оренду, але його не прийняли місцеві фани, добре відомі своїми лівими поглядами. (Була навіть інформація, що «приблизно десять представників ультрас "Райо Вальєкано" воювали за терористів на сході України». Вони нібито спокійно повернулися до Іспанії, де їх затримала поліція і лише оштрафувала «на якісь смішні суми через недоведеність»).

Не можна сказати, що це помилкова інформація. Однак вона неповна. В реальності цькування Романа Зозулі почалося не лише мадридськими ліваками, але і низкою іспанських ЗМІ, і на рік раніше. Причому вже тоді ця історія розвивалася стрімко. Уявіть собі, 27 липня 2016 року Зозуля на правах вільного агента підписав трирічну угоду з севільським «Реал Бетісом». За тиждень він прибув до Севільї. І тоді відразу ж як в місцевій пресі, так і у загальноіспанській (ABC de Sevilla, 20 minutos, Reporte 24, MultiNoticias, Betis, Público TV, Sport.es, Mica News та інші) було сказано, що футболіст має праворадикальні погляди, тому що... прибув у футболці з національним гербом України – Тризубом. На підтвердження праворадикальності поглядів медіафантазери навели емблему «Правого сектору», на якій також є тризуб. Ну а далі вже пішло «поливання» цієї організації, за аргументацією ніби (або насправді) запозиченою з російської пропаганди. Це підкріплювалося зображеннями рекламного банеру фонду «Народна Армія», який підтримує Зозуля (на фото його зображено у камуфляжі); а також його твітами «14 жовтня. День захисника України», виконаними у червоно-чорних, «правосековських» на думку «розслідувачів» кольорах. При цьому обвинувачі навіть не спромоглися заглянути у Вікіпедію, щоб дізнатися, що Тризуб – це герб України, і звинувачувати за його носіння – верх абсурду.

Фото: Kiko Hurtado/MARCA

Тоді ж ця історія була оперативно і об'єктивно висвітлена сайтом StopFake.

1 лютого 2017 року було оголошено про перехід Зозулі в «Райо Вальєкано» на правах оренди. Однак фанати «Райо Вальєкано», насамперед те саме угруповання Bukaneros, підняли чергову хвилю істерії, яка грунтується на фейку піврічної давнини. Ну і «аргументація» поповнилася. Тепер йому в провину ставилася не лише майка з тризубом, але і спільні фотографії з українськими воїнами (за версією провокаторів – «учасниками жорстокої війни на Донбасі»); фінансова допомога українській армії (і навіть не добробатам, які згодом увійшли до складу Національної гвардії, а саме регулярним частинам української армії), а також жартівливе селфі Зозулі на фоні Степана Бандери, на якому він, іронізуючи над своєю зачіскою, з високими залисинами на лобі, говорить про схожість з українським історичним діячем.

Варто зазначити, що ця хвиля істерії своєю абсурдністю була гідна попередньої. Ну а як інакше сказати, коли людину звинувачують у підтримці рідної армії, яка стоїть на захисті Вітчизни, і у фотографії на фоні видатної особистості, чиїм ім'ям названо проспект в українській столиці? За такою логікою, праворадикалом можна оголосити мало не будь-якого гравця київського «Динамо»... Ця ситуація також була докладно розібрана сайтом StopFake.

У підсумку керівництво «Райо Вальєкано» практично відразу, того ж вечора, відмовилося від контракту. І Зозуля був змушений пропустити пів року сезону 2016-2017.

ДО ЦЬКУВАННЯ ЗОЗУЛІ ДОЛУЧАЄТЬСЯ РОСІЙСЬКИЙ SPUTNIK

На що варто звернути особливу увагу в ситуації лютого 2017 року. Цього разу можна говорити вже не лише про запозичення штампів російської пропаганди, але і про пряму участь російських медіа у розгортанні цькування. І вгадайте, хто був причинцем цієї історії?..

Як каже заступник директора NATO StratCom COE полковник Пеетер Талі: «Треба розуміти, що у кожному інформаційному полі Sputnik – це витік, корінь, з якого росте дезінформація, починаючи закритими групами у соціальних медіа».

Пеетер Талі

Історія настільки показова, що тут важливим є навіть час публікацій. Отже, контракт «Райо Вальєкано» з Зозулею був підписаний у першій половині дня 1 лютого. І вже о 14:14 на сайті іспанського Sputnik з'являється матеріал «Футболіст чи нацист? Український нападник збурює нову суперечку в Іспанії». І ось розгорнутий підзаголовок: «Український форвард ультраправих поглядів Роман Зозуля повернувся, щоб зчинити велику суперечку в Іспанії після того, як «Райо Вальєкано», мадридська команда, відома антифашистською ідеологією своїх фанатів, оголосила про його перехід в клуб». Показово, що заяви Bukaneros й іншого радикального клубного угруповання Plataforma ADRV в цій інформашці на Sputnik – не головні. Їх дано взагалі без активних мережевих посилань. Зате в матеріалі щедро представлені активні посилання на акаунти самого футболіста: Зозуля і Бандера (двічі); Зозуля стріляє з автомата (схоже, що в тирі, оскільки він у навушниках) і підпис: «Tolko Pobeda!!!».

А вже ввечері Sputnik радісно, у своєму дусі, відзвітував про підсумки розгорнутого цькування: «Український нападник, пов'язаний з крайніми правими, не буде грати в «Райо Вальєкано». Російські пропагандисти не залишатимуть цю тему без уваги. У лютому-березні 2017 року було ще п'ять матеріалів про ситуацію в Іспанії навколо Романа Зозулі. Особливо показовим став матеріал від 30 березня. Тодішній президент України Петро Порошенко на зустрічі з прем'єром Маріано Рахоєм у Ла-Валетті (Мальта) подякував тому за чітку позицію іспанського уряду на підтримку українського футболіста і додав, що «ситуація з Романом є результатом ретельно спланованої агітаційної кампанії в дусі гібридної війни проти України з боку Російської Федерації». Sputnik, користуючись нагодою, вкотре повторив усю нісенітницю про «неонациста Зозулю», ну а заразом – «замазав» чинного президента.

Петро Порошенко і Маріано Рахой / Фото: president.gov.ua

Після цього, здавалося, історія видихлася і все закінчилося. Але от почалася нова війна фанівської зозулефобії.

НОВІ РЕАЛІЇ І ПІДГОТОВКА ДО ЄВРО-2020

З'явилися й нові аргументи. Тепер вже на вістрі атаки – не «Правий сектор», а полк «Азов». Що логічно, оскільки останніми місяцями саме його, з подачі РФ, найчастіше атакують у медіапросторі.

Звичайно ж, ця ситуація знову оперативно висвітлювалася Sputnik. Але це вже справа звична. Цікавіше відзначити нового фігуранта цієї історії. У новій кампанії проти Романа Зозулі взяв участь іспанський політик, один з лідерів лівопопулістської партії Podemos Пабло Іглесіас. 11 квітня 2019 року він дав розгорнуте інтерв'ю авторитетному іспанському виданню Marca. І на окреме запитання видання про українського гравця він повторив усі попередні дослідження, звинуватив Зозулю у неонацизмі, расизмі і похвалив фанатів «Райо Вальєкано» за «підтримку демократії» і «повагу прав людини» (незрозуміло якої, але вже точно не Романа).

Пабло Іглесіас / Фото: EFE

Варто додати, що ліва партія Podemos, яку створили наприкінці 2013-го - на початку 2014-го років, вже зуміла досягти помітних успіхів в Іспанії. При цьому їй самій періодично доводиться відбиватися від звинувачень у зв'язках (у тому числі і фінансових) з такими стовпами демократії і прав людини, як Венесуела, Болівія (за колишнього президента), Росія.

Складно назвати об'єктивним і розслідування, опубліковане тим же виданням Marca по гарячих слідах увечері в неділю, 15 грудня. Так, якась частина дурниць там спростована. Але загальний настрій матеріалу, м'яко кажучи, – не на підтримку українського суверенітету, територіальної цілісності та української армії, що захищає їх.

Треба бути дуже наївним, щоб вважати історію з Романом Зозулею випадковістю. Це - атака не лише на одного окремо взятого громадянина, але і на українську державність, її захисницю – українську армію (тут, до речі, згадується більш важка, і навіть трагічна історія, що відбулася в Італії з Віталієм Марківим). Українським структурам, державним і громадським, треба й надалі рішуче захищати нашого громадянина.

Віталій Марків / Фото: RadioSvoboda.Org (RFE/RL)

І треба також планувати дії на майбутнє. У червні-липні наступного року буде проходити Євро-2020. Ми пам'ятаємо, яка фанатська бійка сталася у Франції під час попередньої першості Європи. Участь російських спецслужб в її організації не була доведена. Але судячи з того задоволення, з яким Путін говорив про те, як російські треновані фанівські бойовики побили англійських фанів з неабиякими пивними животиками, це дуже ймовірно.

Українській футбольній федерації, Українській державі треба бути готовими до різноманітних провокацій. При цьому треба загалом більш уважно ставитися до витівок деяких груп наших уболівальників. До якогось часу їхні проступки можуть проходити непоміченими або призводити лише до дрібних штрафів. А на Євро-2020 усі дії будуть розглядатися під збільшувальним склом і розкручуватися з максимальною для нас шкодою. Не кажучи вже про те, що під час чемпіонату Європи маршрути фанів збірної України та збірної Іспанії можуть десь перетнутися. Наслідки цього неважко уявити...

Олег Кудрін, Київ

Перше фото: AS