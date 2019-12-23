Уболівальники "Альбасете" на матчі вивісили банер "Ми — Зозуля"

Уболівальники іспанського футбольного клубу "Альбасете" вивісили банер на підтримку українця Романа Зозулі, якого образили фанати "Райо Вальєкано".

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на радіо COPE Albacete.

Зазначається, що банер "Ми – Зозуля" з'явився на матчі іспанської Сегунди проти ФК "Ельче". Крім того, вболівальники "Альбасете" на 10-ій хвилині зустрічі скандували ім'я українського футболіста, який виступає під 10-им ігровим номером.

Як повідомлялося, матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між “Райо Вальєкано” і “Альбасете”, який проходив 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали вигукувати на адресу українця образи, основною тематикою яких стало гасло “Зозуля — нацист”. Через це “Альбасете” відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко зазначив, що образи на адресу українського футболіста мають стати об’єктом розслідування з боку іспанської поліції.

Підтримав Зозулю і Президент України Володимир Зеленський.