Наставник “Альбасете” оцінив психологічний стан Зозулі після інциденту з фанатами

Головний тренер іспанського футбольного клубу “Альбасете” Луїс Мігель Раміс оцінив психологічний стан українського нападника Романа Зозулі після інциденту з фанатами “Райо Вальєкано”.

Луїс Мігель Раміс, зокрема, вважає, що образи з боку фанатів “Райо Вальєкано” не вплинуть на гру Романа Зозулі.

“Зозуля в порядку. Це те, що потрібно пережити вдома з дітьми. Я бачу, що він голодний до гри і хоче допомогти команді. Я не помітив у ньому будь-яких ознак слабкості або емоційного занепаду. Він не змінився, можливо, став ще сильніше після цих подій”, - передає слова тренера XSPORT.

‏Нагадаємо, матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між “Райо Вальєкано” і “Альбасете”, який проходив 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло “Зозуля - нацист”. Через це “Альбасете” відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

Роман Зозуля вважає, що причиною конфлікту є деякі фанати “Райо Вальєкано”, які воювали проти України на Донбасі.

У своєму Facebook Роман Зозуля написав слова подяки всім українцям за підтримку: “Браття українці! Хочу висловити вам величезну подяку. Ви не уявляєте, як мені було тепло від вашої підтримки. Після останнього матчу в якому ми грали проти “Райо Вальєкано”, я отримав стільки шаленої підтримки. Друзі, я пишаюся, що народився на Українській землі. Я гордий бути українцем”.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко дав оцінку цьому інциденту, де зазначив, що образи, які лунали на адресу українського футболіста, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції.

Фото: Facebook