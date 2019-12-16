“Ми з тобою! Тисну руку!": Зеленський підтримав Зозулю

Президент України Володимир Зеленський підтримав українського нападника іспанського футбольного клубу “Альбасете” Романа Зозулю, на адресу якого лунали образи під час вчорашнього матчу з “Райо Вальєкано”.

Про це Зеленський написав у Facebook.

"Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна! Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!" - написав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між “Райо Вальєкано” і “Альбасете”, який проходив 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали в зв'язку з образами на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло “Зозуля - нацист”, тому “Альбасете” відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

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Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко зазначив, що образи, які лунали на адресу українського футболіста, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції.

Міністерство закордонних справ України закликало владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент з українським футболістом.