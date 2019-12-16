МЗС закликає Іспанію належно відреагувати на інцидент із Зозулею

Міністерство закордонних справ України закликало владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент з українським футболістом Романом Зозулею.

Про це йдеться у коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко з приводу образ на адресу Зозулі.

"Рішуче засуджуємо прояви нетерпимості та словесні напади на адресу українського футболіста Романа Зозулі під час матчу між командами «Райо Вальєкано» і «Альбасете». Ганебні образи з боку так званих уболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди", - зазначила Зеленко.

У МЗС висловили щиру підтримку Романові і сподівання, що футбол як універсальна мова для фанатів по всьому світу залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння.

"Закликаємо офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент з Романом Зозулею задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому", - акцентувала речниця МЗС.

Як повідомлялося, матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між “Райо Вальєкано” і “Альбасете”, який проходив 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали в зв'язку з образами на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло “Зозуля - нацист”. Через це “Альбасете” відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко зазначив, що образи, які лунали на адресу українського футболіста, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції.