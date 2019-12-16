Зозуля висловив своє ставлення до образ, які лунали під час матчу з “Вальєкано”

Український нападник іспанського футбольного клубу “Альбасете” Роман Зозуля прокоментував ситуацію з образами, які лунали на його адресу під час вчорашнього матчу з “Райо Вальєкано”.

Роман Зозуля, зокрема, зауважив, що ці образи лунають не через те, що ультрас команди суперника вважають його нацистом.

“Вони ображають мене не тому, що вважають мене нацистом, а тому, що я вмію читати і приймаю душ щодня, що для натовпу в цьому районі погано”, - цитує слова Зозулі Carrusel Deportivo у Twitter.

‏Як повідомлялося, матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між “Райо Вальєкано” і “Альбасете”, який проходив 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали в зв'язку з образами на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло “Зозуля - нацист”. Через це “Альбасете” відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

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Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко дав оцінку цьому інциденту, де зазначив, що образи, які лунали на адресу українського футболіста, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції.