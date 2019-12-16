Зозуля висловив своє ставлення до образ, які лунали під час матчу з “Вальєкано”
Роман Зозуля, зокрема, зауважив, що ці образи лунають не через те, що ультрас команди суперника вважають його нацистом.
“Вони ображають мене не тому, що вважають мене нацистом, а тому, що я вмію читати і приймаю душ щодня, що для натовпу в цьому районі погано”, - цитує слова Зозулі Carrusel Deportivo у Twitter.
Як повідомлялося, матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між “Райо Вальєкано” і “Альбасете”, який проходив 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали в зв'язку з образами на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло “Зозуля - нацист”. Через це “Альбасете” відмовився виходити на другий тайм зустрічі.
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко дав оцінку цьому інциденту, де зазначив, що образи, які лунали на адресу українського футболіста, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції.