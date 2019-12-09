Великий спортивний бан Росії

Все, що потрібно знати про виступи російських спортсменів на найближчі 4 роки.

Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), повністю прийнявши рекомендації Комітету щодо відповідності, позбавив РУСАДА (Російське антидопінгове агентство) статусу. Це значить, що у Росії забирають усі великі турніри на найближчі 4 роки, також на цей же термін російські спортсмени позбавлені на головних стартах свого прапора і гімну.

Головна причина – маніпуляції з базою допінг-тестування російських спортсменів

У вересні 2018-го Російське антидопінгове агентство відновили в правах з умовою, що експерти WADA отримають доступ до Московської антидопінгової лабораторії (там зберігалися дані про тестуваннях за 2012-2015 роки). Російська сторона зірвала дедлайн, але все-таки передала базу в WADA.

Комісія, яка аналізувала дані, встановила: в базу вносили зміни, причому навіть за кілька днів до передачі. Інформація, яка виявилася у WADA, не була ні повною, ні на 100% достовірною.

Більше того, рівно рік тому (вже після згоди на передачу) хтось із Москви додав в базу підроблене листування: з неї випливало, ніби базу змінюють Григорій Родченков і його асистенти. Нагадаємо, Родченков – це російський чиновник, який втік у США і розповів на увесь світ про масштаби і механізми вживання допінгу в Росії.

Вивчивши пояснення Росії, комітет по відповідності все-таки зробив висновок: розбіжності в базі - не випадковість або технічна помилка, а навмисні маніпуляції з метою приховати допінг російських спортсменів.

На Олімпіаду поїдуть лише абсолютно «чисті» російські спортсмени

Комітет по відповідності рекомендував усунути Росію від великих стартів на 4 роки. Збірна Росії вже пропускала Ігри. В Пхенчхані спортсмени виступали під прапором МОК і з абревіатурою ОАР (Олімпійські атлети з Росії) - прапор і гімн в Кореї заборонили. Крім того, керівники Олімпійського комітету не могли відвідувати спортивні заходи.

Згідно олімпійської хартії (головному документу МОК) кожен Національний олімпійський комітет забезпечує участь спортсменів в Іграх. Якщо МОК не виключить російський комітет, як це сталося перед Пхенчханом-2018, то російські атлети поїдуть в Токіо в складі команди Олімпійського комітету Росії.

Правда на рішення про склад учасників це, швидше за все, не вплине: фільтр буде жорстким, бо допуск проконтролює WADA.

Організація опублікувала прес-реліз за рішенням виконкому. І в ньому є новий пункт про участь російських спортсменів на міжнародних змаганнях - тепер вони можуть виступати на турнірах тільки в тому випадку, якщо дотримані всі правил (без винятку):

- вони не були згадані в доповіді Річарда Макларена про допінг у російському спорті.

- у них немає позитивних допінг-проб, інформація про яких є в базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

- їх дані не були порушені під час маніпуляцій з російської сторони.

- вони пройшли допінг-контроль в повному обсязі.

- вони відповідають суворим критеріям, які будуть пізніше визначені WADA.

Російські чиновники не можуть бути членами рад або комітетів, або будь-яких інших підрозділів міжнародних спортивних федерацій, які підписали кодекс WADA (сюди, до речі, входить і ФІФА). Їм також заборонено відвідувати великі змагання: Олімпійські, Паралімпійські і Юнацькі Ігри, будь-які чемпіонати світу, що проводяться під егідою федерацій, які підписали кодекс.

Керівники Олімпійського і Паралімпійського комітетів Росії не зможуть відвідувати спортивні заходи. Фактично комітети знову забанені.

Також Росія візьме на себе витрати. Крім витрат на проведення розслідувань, Росія оплатить штраф в розмірі 10% від доходу за 2019 рік або 100 тисяч доларів (в залежності від того, яка сума буде менше, ту і оплачують).

Євро-2020 у Росії залишать, а на ЧС-2022 в Катарі Росія виступатиме під нейтральним прапором

Рішення про відсторонення Росії від всіх великих змагань, прийняте виконкомом Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), стосується і чемпіонату світу-2022 з футболу. Між усіма міжнародними федераціями та ВАДА 15 років тому був підписаний договір - по ідеї ФІФА зобов'язана підкоритися цим вимогам. Остаточно це вирішать трохи згодом.

Якщо збірна Росії потрапить на ЧС-2022, то виступати вона, швидше за все, буде під нейтральним прапором, про повний недопуск мова не йде.

При цьому заборона не торкнеться Євро-2020, бо УЄФА не вважається організатором великих змагань в контексті антидопінгових правил (і ніякої договір він не підписував). Тому навряд чи хтось відбере право проведення матчів Євро-2020 у Санкт-Петербурга. Точно така ж історія з фіналом ЛЧ в 2021-м.

Росія точно подаватиме апеляцію, але повністю уникнути покарання не зможе

РУСАДА ось-ось отримає повідомлення про невідповідність антидопінговим кодексом. З цього моменту у агентства є 21 день на роздуми - погодитися з рішенням чи ні? Якщо РУСАДА не погодиться, то повідомить WADA письмово - і справу передадуть до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Якщо погодиться, то WADA опублікує підтвердження від Росії - і у всіх зацікавлених сторін знову буде 21 день на подачу апеляції в CAS. У тому випадку, якщо ніхто туди не піде, то після закінчення трьох тижнів всі рішення WADA вступлять в силу.

Оскаржити рішення Виконкому можуть Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Міжнародний паралімпійський комітет (МПК), Олімпійський і Паралімпійський комітети Росії - в частині, що стосується Ігор. Міжнародні спортивні федерації - щодо участі спортсменів у чемпіонатах світу та інших великих змаганнях, а також щодо проведення турнірів на території Росії.

Суд розгляне апеляції щодо статусу невідповідності, покарань і умов відновлення РУСАДА. Яке б рішення не прийняв CAS, всі сторони повинні погодитися.

Росія точно звернеться в CAS, але, швидше за все, почекає реакції інших організацій, зокрема МОК. Але як мінімум в звичайному форматі російську збірну ми навряд чи побачимо в найближчі роки.

За матеріалами Tribuna.com