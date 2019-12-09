Збірна Росії з футболу не зможе зіграти на ЧС-2022 у Катарі

Через рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) усунути Росію від міжнародних змагань на 4 роки російські футболісти проходитимуть відбір на чемпіонат світу 2022 року в Катарі під нейтральним прапором.

Також не звучатиме гімн Росії перед початком таких матчів. Втім, як повідомляє Sport Arena, на футбольному Євро-2020 Росія виступить як повноцінний учасник. Все через те, що керівний орган європейського футболу УЄФА не перебуває у списку організацій, які підписали антидопінговий кодекс від WADA.

Нагадаємо, після декількох років розслідування порушень Москвою правил допінг-контролю комітет WADA виніс рекомендації усунути РФ від олімпіад і змагань світового масштабу щонайменше на чотири наступних роки. Сьогодні WADA дискваліфікувала Росію на 4 роки на головні міжнародні спортивні турніри. Також заборонено проводити великі міжнародні турніри на території РФ, подавати заявки на їх проведення, бути присутнім на міжнародних турнірах держчиновникам РФ, працівникам Олімпійського, Паралімпійського комітетів Росії.

Однак спортсмени, які доведуть, що вони не приймали допінг, зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

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Відповідне рішення було одноголосно прийнято Виконавчим комітетом Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні. Виконком WADA позбавив РУСАДА статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу.

Наразі Росія має 21 день на подання апеляції до Спортивного арбітражного суду в швейцарській Лозанні.

Фото: twitter/TeamRussia